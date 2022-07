(Di giovedì 7 luglio 2022) “Non esistono condizioni per operare in scienza, coscienza e nel rispetto delle leggi”. Così si era espresso il dott. Adriano Felli,, dopo aver presentato le sue dimissioni il 3 giugno scorso dalle Sanitario di, a Roma. Leggi anche: Roma, ille diancora nel ciclone: cucciolo rischia di morire per un colpo di calore La storia di Rocky Dieci giorni prima a Rocky, un meticcio affetto da crisi epilettiche, il medico aveva cambiato la cura. E il cane era morto. Il tragico episodio aveva inevitabilmente scatenato la reazione delle associazioni di volontariato. Ed erano scattate le denunce. Il 4 luglio – ben cinque giorni prima della scadenza prevista – ilin questione non si è presentato al lavoro,ndo nel ...

... l'adozione dei cani abbandonati: in bilancio abbiamo voluto mettere 150mila euro per il progetto di riqualificazione del Canile dellae per la realizzazione dell'ospedaledi ...... in bilancio abbiamo voluto mettere 150.000 euro per la progettazione della riqualificazione del Canile dellae per la realizzazione dell'ospedaledi Roma, oltre ad aver ... Muratella: veterinario “scompare” e lascia 600 cani al loro destino 2' di lettura 18/06/2022 - Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha pubblicato sulla piattaforma MePA la manifestazione di interesse per l'individuazione di un medico veterinario al quale ...Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha pubblicato sulla piattaforma MePA la manifestazione di interesse per l’individuazione di un medico veterinario al quale affidare l’organizzazione ...