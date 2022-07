Movida | il sindaco di Polla | “No alla musica dopo mezzanotte”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nodellala. Accade a, nel Salernitano. Il, Massimo Loviso, ha scritto ai gestori dei locali notturni chiedendo loro il rispetto delle vigenti normative contenute nel regolamento comunale di Polizia Urbana. “Il nostro regolamento – scrive ilLoviso – è molto permissivo. Abbiamo previsto la possibilità di intrattenersi conall’esterno dei locali fino, ma ciò non significa trasformare le strade o le piazze in mega discoteche, occorre buonsenso“. La nota delsegue le proteste di diversi cittadini che hanno segnalato l’uso diffuso di ...

Pubblicità

ONDANEWSweb : Movida rumorosa a Polla. Il Sindaco scrive ai locali di intrattenimento: 'Musica non oltre la mezzanotte' -… - cdsnews : Feste in spiaggia e movida, arriva l’ordinanza del sindaco di Ameglia - AgenPolitica : FISCIANO. ORDINANZA DEL SINDACO SESSA CONTRO LA MOVIDA: “STOP ALCOLICI DALLE 24:00” - Duccio97536835 : Reggio Calabria: Peppe 'dj' Scopelliti, il sindaco voluto dalla 'ndrangheta. 'Io affiliato? Colpa della movida'… - giuseppetrimarc : Il sindaco di Lipari abbassa il volume della movida -

ondanews

... i parchi pubblici, la stazione ferroviaria ed i luoghi della: il monitoraggio diventa ...operativa di controllo e supervisione è decisamente all'avanguardia - è la conclusione del...Lo ha stabilito ieri ildella città dei papi Daniele Natalia con un'ordinanza, la numero 28, che si propone di dare, come detto, una stretta alladella città. Movida rumorosa a Polla. Il Sindaco scrive ai locali di intrattenimento: “Musica non oltre la mezzanotte” – Ondanews.it Controlli delle forze dell'ordine, nuove telecamere, accordi con la Prefettura e Questura per un sano divertimento serale a Vimercate ...Movida rumorosa, il primo cittadino interviene limitando l’orario per la diffusione della musica nei locali per garantire il diritto al riposo di cittadini e vacanzieri. L’iniziativa è del sindaco di ...