Morta Thalita Do Valle, l’ex modella arruolata nell’esercito ucraino: “È rimasta asfissiata nel bunker dove si era rifugiata” (Di giovedì 7 luglio 2022) Combattere per la libertà e vedere svanire, davanti agli occhi, il profumo della vita. Thalita Do Valle, modella brasiliana 39enne, aveva abbandonato tutto per arruolarsi nell’esercito ucraino. E il mese scorso, durante un attacco missilistico russo a Kharkiv, ha esalato l’ultimo respiro. A raccontarlo al Daily Mail, il fratello Theo Rodrigo Vieira, anch’egli arruolato: “Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso. Thalita si è rifugiata nel bunker, è Morta il 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge”. Thalita lavorava come soccorritrice e come tiratore scelto ed era responsabile di fornire copertura dall’avanzata delle forze russe. Da giovane aveva intrapreso la carriera da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Combattere per la libertà e vedere svanire, davanti agli occhi, il profumo della vita.Dobrasiliana 39enne, aveva abbandonato tutto per arruolarsi. E il mese scorso, durante un attacco missilistico russo a Kharkiv, ha esalato l’ultimo respiro. A raccontarlo al Daily Mail, il fratello Theo Rodrigo Vieira, anch’egli arruolato: “Ci sono stati attacchi russi e il battaglione è stato diviso.si ènel, èil 30 giugno per asfissia, non è stata colpita da schegge”.lavorava come soccorritrice e come tiratore scelto ed era responsabile di fornire copertura dall’avanzata delle forze russe. Da giovane aveva intrapreso la carriera da ...

