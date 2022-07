Monti Lattari | scoperte 300 piante di cannabis | arrestato 69enne

Pubblicità

Oltre 300 piante di cannabis da due metri sono state scoperte dai carabinieri di Castellammare di Stabia sui Monti Lattari. Il proprietario del fondo, G. P. di 69 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per produzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno trovato le piante grazie al supporto di un elicottero dello squadrone cacciatori Calabria e di un drone a guida remota in uso al Nucleo investigativo di Napoli. In località Petrelle, sono state trovate 283 piante di cannabis alte circa 2 metri. In manette il 69enne Gennaro Paolillo.