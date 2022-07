Mondiali di taekwondo, il monrealese Giovanni La Mattina vola in Bulgaria (Di giovedì 7 luglio 2022) MONREALE – Il sogno continua per il giovane atleta monrealese Giovanni La Mattina, che dopo aver vinto i campionati italiani di taekwondo, indosserà a soli 14 anni la maglia della nazionale italiana e rappresenterà l’Italia nella categoria – 48 junior ai Mondiali di taekwondo che si svolgeranno a Sofia in Bulgaria, il prossimo 3 agosto. la federazione Italiana taekwondo ha convocato l’atleta (dopo un lungo periodo di allenamento a Mesagne ) nel centro di preparazione olimpica di Roma per un raduno collegiale che si terrà dal 17 al 30 luglio, per poi partire per la Bulgaria fino a giorno 8 agosto. Grandi soddisfazioni per la società ASD taekwondo Sport Academy, infatti oltre a Giovanni anche altri ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 7 luglio 2022) MONREALE – Il sogno continua per il giovane atletaLa, che dopo aver vinto i campionati italiani di, indosserà a soli 14 anni la maglia della nazionale italiana e rappresenterà l’Italia nella categoria – 48 junior aidiche si svolgeranno a Sofia in, il prossimo 3 agosto. la federazione Italianaha convocato l’atleta (dopo un lungo periodo di allenamento a Mesagne ) nel centro di preparazione olimpica di Roma per un raduno collegiale che si terrà dal 17 al 30 luglio, per poi partire per lafino a giorno 8 agosto. Grandi soddisfazioni per la società ASDSport Academy, infatti oltre aanche altri ...

