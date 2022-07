Mondiali di nuoto 2022, il racconto choc di Harvey: 'Ho un vuoto nella mente di sei ore' - Sport - Altri Sport (Di giovedì 7 luglio 2022) La staffetta canadese 4x200 stile libero Roma, 7 luglio 2022 - I Mondiali di nuoto 2022 si sono conclusi da pochi giorni, ma c'è un coda amarissima che arriva da Marie - Sophie Harvey , che ha ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La staffetta canadese 4x200 stile libero Roma, 7 luglio- Idisi sono conclusi da pochi giorni, ma c'è un coda amarissima che arriva da Marie - Sophie, che ha ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Quando anche le leggende tifano per te, Gregorio Paltrinieri ?? ? - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia, l’Italia ha concluso il medagliere finale dei Mondiali di nuoto sul podio ??????… - Internazionale : Ai Mondiali di nuoto di Budapest l'Italia è arrivata terza nel medagliere. Un grande successo dovuto anche a un cam… - francioniflli : Nuoto: nuotatrice canadese denuncia di essere stata drogata e di essersi svegliata con dei lividi durante i Mondial… - GianfrancoGall0 : RT @Eurosport_IT: Quando anche le leggende tifano per te, Gregorio Paltrinieri ?? ? -