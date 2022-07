Missili russi distruggono depositi di grano ad Odessa

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ore 9.50 - La guerra continua Duehanno colpito e distrutto due hangar contenenti centinaia di tonnellate dinel pressi del porto di. Non ci sarebbero feriti e morti ma ormai è evidente che anche ilucraino è diventato obiettivo militare

E nella notte tra mercoledì e giovedì, secondo il comando operativo Sud dell'Esercito ucraino,da crocierahanno colpito e distrutto hangar agricoli con tonnellate di cereale nella ...08.55 "distruggono hangar pieni di grano a Odessa Lo riferisce il Comando operativo Sud dell'Esercito ucraino, come riportato da Ukrinform . Nelle prime ore del mattino, aerei della ...“Continuo a supportare i nostri combattenti e aiuto i profughi del Luhansk che sono più di 300 mila”. Lo afferma in una intervista a La Stampa, Serhiy Haidai, governatore della regione che ora si trov ...Nella notte alcuni missili da crociera russi hanno colpito e distrutto diversi hangar agricoli contenenti tonnellate di grano nella regione di Odessa. In mattinata, invece, aerei della Federazione han ...