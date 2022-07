Milenkovic nella lista della Juve: costa “solo” 15 milioni (Di giovedì 7 luglio 2022) . Il serbo potrebbe tornare caldo per i bianconeri C’è anche Nikola Milenkovic nella lista dei possibili rinforzi per il pacchetto arretrato della Juventus. Il serbo è tra i possibili sostituti di Matthijs De Ligt, che resta in uscita. Come riferito da Sky Sport, il serbo potrebbe essere lasciato andare dalla Fiorentina in cambio di 15 milioni di euro, cifra pattuita con la società viola. Occhio però al Napoli, che lo valuta come rimpiazzo di Koulibaly. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Il serbo potrebbe tornare caldo per i bianconeri C’è anche Nikoladei possibili rinforzi per il pacchetto arretratontus. Il serbo è tra i possibili sostituti di Matthijs De Ligt, che resta in uscita. Come riferito da Sky Sport, il serbo potrebbe essere lasciato andare dalla Fiorentina in cambio di 15di euro, cifra pattuita con la società viola. Occhio però al Napoli, che lo valuta come rimpiazzo di Koulibaly. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MauroOldani : @Maxperin72 Parlavano di Milenkovic, non cadere anche tu nella trappola. - Theitalianape_1 : @MarcoCr12043008 @VincenzoFusco69 Perché Ramadani ha pure altri giocatori nella sua agenzia, tra cui milenkovic - kekko1897 : @marydidioMD È un difensore forte ma rispetto a Matteo sarebbe un downgrade per diversi fattori. Io farei fossi nel… - AlexMarchisio81 : @LeonettiFrank Franco un appunto ed una domanda.... Domanda: non avrebbero potuto parlare di un altro assistito con… - Cucciolina96251 : RT @PepponeCuore89: @lucacerchione Milenkovic! Per questo non sono preoccupato. Ramadani non ha solo KK nella sua scuderia..ma almeno una 3… -