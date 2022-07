Milan-Ziyech: il piano per portare il marocchino a Milano (Di giovedì 7 luglio 2022) In questo calciomercato estivo sono tanti i giocatori di rilievo accostati alle nostre ‘big’ italiane. Uno di questi è sicuramente Hakim Ziyech: l fantasista marocchino è un obbiettivo concreto del Milan. L’arrivo imminente di Raheem Sterling ai blues e il poco utilizzo da parte di Tuchel fa sorridere il club rossonero. Ziyech, Milan: ingaggio e trattativa Ziyech ha velocità, tecnica ed è abile nell’uno contro uno. Sarebbe un rinforzo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Il club rossonero, mentre studia l’affondo sull’ex Ajax, ha raggiunto l’intesa per la permanenza a Milano di Junior Messias fino al 2025 a quasi la metà della cifra pattuita l’estate scorsa col Crotone (4,5 milioni di euro invece di 8). Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, “questo non ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 7 luglio 2022) In questo calciomercato estivo sono tanti i giocatori di rilievo accostati alle nostre ‘big’ italiane. Uno di questi è sicuramente Hakim: l fantasistaè un obbiettivo concreto del. L’arrivo imminente di Raheem Sterling ai blues e il poco utilizzo da parte di Tuchel fa sorridere il club rossonero.: ingaggio e trattativaha velocità, tecnica ed è abile nell’uno contro uno. Sarebbe un rinforzo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Il club rossonero, mentre studia l’affondo sull’ex Ajax, ha raggiunto l’intesa per la permanenza ao di Junior Messias fino al 2025 a quasi la metà della cifra pattuita l’estate scorsa col Crotone (4,5 milioni di euro invece di 8). Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, “questo non ...

