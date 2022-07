Milan: tre calciatori richiesti dallo Spezia (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo Spezia bussa alla porta del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club ligure ha chiesto ai rossoneri il difensore Caldara, il trequartista... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Lobussa alla porta del. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club ligure ha chiesto ai rossoneri il difensore Caldara, il trequartista...

Pubblicità

Gif2k_ : @wazzaCN ma poi il milan ancora non ha comprato nessuno dei tre - CalcioPillole : Boom nella sottoscrizione degli abbonamenti del #Milan: vicina la quota 40mila, superati i 27mila di tre anni fa. - milan_esc : RT @fabriziomico: Perché non escono più i video di Eurovision for Dummies? Perché se la gente chiude il video senza neanche attendere la s… - It_Tre : @saIva___ Sono passati più agenti da Casa Milan per giocatori mai arrivati di quanto ci siano granelli di sabbia a Milano 2 - WhiteWidow_5050 : @SoLLillaa Che la Roma sia un pelino sotto le tre strisciate è lapalissiano. Che il napoli sia al pari de milan inter e juve me viè da ride -