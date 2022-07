Milan, nuovo summit per De Ketelaere: l’intesa si avvicina, pronta la nuova offerta | Primapagina (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 21:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il Milan sta facendo sul serio per Charles De Ketelaere. Il trequartista del Bruges è diventato il principale obiettivo di mercato di Maldini e soprattutto di Massara che sul classe 2001 ha messo gli occhi e puntato già da tempo e ora non ha alcuna intenzione di mollare la presa. summit – Come raccontato nella diretta di Calciomercato.com oggi i dirigenti del club rossonero hanno avuto un nuovo summit con gli agenti del giocatore e l’intesa economica con il gioiellino belga si avvicina sempre di più. Agli agenti è stata confermata la volontà di trovare in tempi brevi l’intesa anche con il Bruges per fare di De Ketelaere un punto fermo del ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 21:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ilsta facendo sul serio per Charles De. Il trequartista del Bruges è diventato il principale obiettivo di mercato di Maldini e soprattutto di Massara che sul classe 2001 ha messo gli occhi e puntato già da tempo e ora non ha alcuna intenzione di mollare la presa.– Come raccontato nella diretta di Calciomercato.com oggi i dirigenti del club rossonero hanno avuto uncon gli agenti del giocatore eeconomica con il gioiellino belga sisempre di più. Agli agenti è stata confermata la volontà di trovare in tempi brevianche con il Bruges per fare di Deun punto fermo del ...

