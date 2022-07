Milan, Giroud: ” Da piccolo ho sempre tifato Milan” (Di giovedì 7 luglio 2022) Milan Giroud- Nella giornata di oggi l’attaccante del Milan, Olivier Giroud ha presentato il suo libro autobiografico. Il libro si chiama: “Crederci, sempre”. . Nella sua opera autobiografica, Olivier Giroud ha parlato del suo rapporto con Dio, non è la prima volta che il francese parla del suo rapporto col sacro. Ha anche rivelato i suoi idoli del passato e ha confessato di tifare Milan sin da bambino. Di seguito ecco le parole del numero 9 rossonero: “Desideravo scrivere questo libro. Un autore che ha scritto un libro su Deschamps mi ha chiamato dato che desiderava scrivere un libro sulla mia vita. Io mi sono preso del tempo per pensarci. È un po’ strano dato che sono un giocatore in attività e non ancora ritirato, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- Nella giornata di oggi l’attaccante del, Olivierha presentato il suo libro autobiografico. Il libro si chiama: “Crederci,”. . Nella sua opera autobiografica, Olivierha parlato del suo rapporto con Dio, non è la prima volta che il francese parla del suo rapporto col sacro. Ha anche rivelato i suoi idoli del passato e ha confessato di tifaresin da bambino. Di seguito ecco le parole del numero 9 rossonero: “Desideravo scrivere questo libro. Un autore che ha scritto un libro su Deschamps mi ha chiamato dato che desiderava scrivere un libro sulla mia vita. Io mi sono preso del tempo per pensarci. È un po’ strano dato che sono un giocatore in attività e non ancora ritirato, ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Giroud: 'Appena #Ibrahimovic firma il rinnovo gli pago la cena. È molto importante per noi' #Milan @MilanNewsit - AntoVitiello : ?? #Milan primi contatti con gli agenti di #Giroud per il rinnovo del contratto - tvdellosport : GIROUD: “IBRA? SE RINNOVA GLI OFFRO LA CENA” Olivier #Giroud , al termine della presentazione del suo libro ‘Cred… - Den96109848 : RT @MilanNewsit: Milan, giornata di presentazioni: prima Origi e poi il libro di Giroud - SportRepubblica : Giroud: 'L'Inter mi voleva ma poi hanno detto che non avevano più soldi' -