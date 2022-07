Milan, Giroud a Casa Milan: "Ibrahimovic leggenda rossonera' (Di giovedì 7 luglio 2022) Olivier Giroud ha iniziato la seconda stagione con la maglia del Milan . Ripresi gli allenamenti a Milanello , in questo pomeriggio di giovedì 7 luglio il francese è a Casa Milan per presentare il suo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) Olivierha iniziato la seconda stagione con la maglia del. Ripresi gli allenamenti aello , in questo pomeriggio di giovedì 7 luglio il francese è aper presentare il suo ...

