Milan | Divock Origi oggi in conferenza stampa | canale | orario | tv e streaming

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tutto pronto per ladi presentazione di, attaccante sbarcato ala parametro zero. Lasi terrà giovedì 7 luglio alle 14:00, presso la sala delle conferenze del Centro sportivo diello e potrà essere seguita suTV (disponibile anche su Dazn). L’attaccante, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, ha grande esperienza internazionale, e viene da una stagione con sei gol nelle undici partite di Premier League in cui ha giocato. In rossonero la concorrenza sarà con Giroud e Ibrahimovic. SportFace.

Milano, 6 luglio 2022 " Ufficializzato l'ingaggio di Origi, entra nel vivo il mercato del Milan che ha messo nel mirino almeno due rinforzi per la sua trequarti. I nomi più caldi al momento sono quelli di Charles De Ketelaere e di Hakim Ziyech.