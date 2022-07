Milan, ancora picche sul mercato? "Offerta-monstre", la soffiata che gela Paolo Maldini (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Milan paga ancora il ritardo per il rinnovo dei contatti di Paolo Maldini e Ricky Massara e rischia di perdere un'altra occasione di mercato. Dopo che Botman, a lungo nel mirino dei rossoneri, si è accasato al Newcastle anche De Ketelaere potrebbe scegliere l'Inghilterra vista la super Offerta del Leeds. Il club di proprietà dell'italiano Radrizzani, infatti, sarebbe disposto a versare nelle casse del Bruges 35 milioni di euro più 5 di bonus. I rossoneri al momento sono fermi a 20 milioni più bonus, cifra che non soddisfa la dirigenza belga che aveva fissato il prezzo a 30 milioni. Ora, però, l'inserimento del Leeds potrebbe far saltare il banco. In patria scrivono che il talento preferirebbe sbarcare in Italia, anche dopo la chiamata con Stefano Pioli che è stata molto positiva. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilpagail ritardo per il rinnovo dei contatti die Ricky Massara e rischia di perdere un'altra occasione di. Dopo che Botman, a lungo nel mirino dei rossoneri, si è accasato al Newcastle anche De Ketelaere potrebbe scegliere l'Inghilterra vista la superdel Leeds. Il club di proprietà dell'italiano Radrizzani, infatti, sarebbe disposto a versare nelle casse del Bruges 35 milioni di euro più 5 di bonus. I rossoneri al momento sono fermi a 20 milioni più bonus, cifra che non soddisfa la dirigenza belga che aveva fissato il prezzo a 30 milioni. Ora, però, l'inserimento del Leeds potrebbe far saltare il banco. In patria scrivono che il talento preferirebbe sbarcare in Italia, anche dopo la chiamata con Stefano Pioli che è stata molto positiva. ...

