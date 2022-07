Milan, Ambrosini: “Nessuno si apsettava il rinnovo di Maldini all’ultimo giorno, ma c’era sciuro qualcosa da chiarire” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, al termine della serata dedicata al premio “Fair Play-Menarini”, ha parlato del rinnovo di Paolo Maldini e del mercato rossonero in questo inizio di sessione estiva. Sul rinnovo del suo ex compagno di squadra, ora dirigente del Milan, dichiara: “Non so come sia stata gestita la cosa, certamente essere arrivati all’ultimo giorno testimonia che c’era qualcosa da chiarire. Non so quanto questo possa aver influito, immagino che Maldini abbiamo continuato a lavorare anche perchè il contratto l’aveva. E’ chiaro che non ci si aspettava di arrivare all’ultimo secondo prima del rinnovo però, avendo firmato, ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex centrocampista delMassimo, al termine della serata dedicata al premio “Fair Play-Menarini”, ha parlato deldi Paoloe del mercato rossonero in questo inizio di sessione estiva. Suldel suo ex compagno di squadra, ora dirigente del, dichiara: “Non so come sia stata gestita la cosa, certamente essere arrivatitestimonia cheda. Non so quanto questo possa aver influito, immagino cheabbiamo continuato a lavorare anche perchè il contratto l’aveva. E’ chiaro che non ci si aspettava di arrivaresecondo prima delperò, avendo firmato, ...

