Mickey7 | Robert Pattinson e gli altri motivi che rendono irresistibile il nuovo Parasite di Bong Joon-ho

(Di giovedì 7 luglio 2022)è un sogno che diventa realtà per ogni appassionato di cinema. A pochi mesi dalla sua interpretazione ispirata a Kurt Cobain in The Batman,è tornato a essere un attore ("per me"). Ora ha firmato per il prossimo film di-ho,, attesissimotitolo del vincitore del premio Oscar per il miglior film connonché la sua prima pellicola in lingua inglese dopo Okja del 2017. Si tratta di due nomi (e il regista coreano) amati per aver portato la sensibilità d'essai nel mainstream - e per aver illuminato Twitter -, insomma, un'accoppiata perfetta. Di cosa parla? Il film sembra proprio bizzarro e intrigante come ci si potrebbe aspettare da questa coppia. ...

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine, il film basato sul romanzodi Edward Ashton è ...