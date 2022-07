Michelle Hunziker | mossa proibita | come doma Giovanni | scatti pazzeschi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022)Angiolini non si nascondono più. Adesso i due, che hanno iniziato una storia d'amore diversi mesi fa, vengono paparazzati in barca al largo della Sardegna. È stato il settimanale Vero a raccontare la loro fuga d'amore con alcunitravolgenti. Passione al sole. Passione pura. E che esplode sotto gli obiettivi dei paparazzi. Lei è una donna fantastica, lui il medico più sexy d'Italia: così l'hanno ribattezzato da tempo. Fisico mozzafiato per entrambi che si allontanano sul gommone: lei in bikini bianco e lui travolto da un insolito destino. Coccole e baci non mancano non resta indifferente. La bacia, la stringe e la coccola, infilandole la mano sotto al reggiseno del costume. Lasi perde nella passione, felice di naufragare nel mare dell'amore. Non sono, ...