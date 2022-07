Meteo Roma del 07-07-2022 ore 19:15 (Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Soratte precipitazioni sul Piemonte Friuli al pomeriggio mi instabilità in aumento con piogge e temporali su Appennino settentrionale Alpi Orientali nessuna variazione altrove in serata fenomeni sconfinamento sulla Romagna ampie schiarite sui restanti settori migliora nella notte al centro al mattino cieli in prevalenza sereni al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Appennini gli Appennini più asciutto sulle coste in serata residue precipitazioni specie sulle regioni adriatiche sereno o poco nuvoloso altrove peggiora nella notte con acquazzone temporale a partire dai settori adriatici al sud Al mattino tempo stabile su tutti i settori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Soratte precipitazioni sul Piemonte Friuli al pomeriggio mi instabilità in aumento con piogge e temporali su Appennino settentrionale Alpi Orientali nessuna variazione altrove in serata fenomeni sconfinamento sullagna ampie schiarite sui restanti settori migliora nella notte al centro al mattino cieli in prevalenza sereni al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Appennini gli Appennini più asciutto sulle coste in serata residue precipitazioni specie sulle regioni adriatiche sereno o poco nuvoloso altrove peggiora nella notte con acquazzone temporale a partire dai settori adriatici al sud Al mattino tempo stabile su tutti i settori ...

