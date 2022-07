Mercato Milan – UFFICIALE: Messias è rossonero: il comunicato del club (Di giovedì 7 luglio 2022) Junior Messias, dopo il prestito dello scorso anno, è diventato un calciatore del Milan a titolo definitivo. Ecco il comunicato UFFICIALE Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Junior, dopo il prestito dello scorso anno, è diventato un calciatore dela titolo definitivo. Ecco il

Pubblicità

PietroMazzara : Mercato in uscita: lo #Spezia ha fatto passi importanti per prendere #Caldara e Daniel #Maldini (in prestito). Sul… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, INCONTRO CON GLI AGENTI DI DE KETELAERE I rossoneri vogliono bloccare il giocatore… - cirko75 : RT @tempestaRN: Lo dico: l'AC Milan è l'unica squadra di Serie A che sta cercando di fare un mercato sensato ed in linea con un vero proget… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan, ecco #Tanganga: ruolo, qualità e skills (#VIDEO) #ACMilan #SempreMilan -