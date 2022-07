Mercato Milan – Messias è rossonero: contratto depositato in Lega (Di giovedì 7 luglio 2022) Junior Messias è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha depositato il contratto in Lega: atteso l'annuncio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Juniorè ufficialmente un nuovo giocatore del. Il clubhailin: atteso l'annuncio

Pubblicità

PietroMazzara : Mercato in uscita: lo #Spezia ha fatto passi importanti per prendere #Caldara e Daniel #Maldini (in prestito). Sul… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC RESTA PER UN'ALTRA STAGIONE Accordo raggiunto, nei prossimi giorni la firma… - cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - napolista : #Galliani: «Una volta Laporta mi disse: le notizie del mercato smentirle, lasciale andare…» «#Dzeko? Grazie alla s… - izzi_federico : Sondaggio cazzari mercato #milan. Lo so che è dura , ma provateci -