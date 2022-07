Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la classifica delle dieci auto più vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Da questo punto di vista, la crisi del Mercato Italiano non ha risparmiato praticamente nessuno, fatta eccezione per le vetture a Gpl. Continua la picchiata di benzina e diesel, con le prime che perdono il 17,7% e scendono di un punto percentuale nella quota di Mercato (29,2%), mentre le auto a gasolio fanno registrare un -21,5%, passando al 20,7% dal 22,5% fatto registrare lo stesso mese del 2021. Profondo rosso anche per le auto a metano, che per il secondo mese consecutivo accusano una perdita superiore al 60%, mentre, come detto, le Gpl salgono dell'1,3%, per un totale di 12.430 immatricolazioni. Passando alle vetture ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo la classifica delle diecipiù vendute, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni nei diversi segmenti, in base alle principali alimentazioni. I numeri. Da questo punto di vista, la crisi delno non ha risparmiato praticamente nessuno, fatta eccezione per le vetture a Gpl. Continua la picchiata di benzina e diesel, con le prime che perdono il 17,7% e scendono di un punto percentuale nella quota di(29,2%), mentre lea gasolio fanno registrare un -21,5%, passando al 20,7% dal 22,5% fatto registrare lo stesso mese del 2021. Profondo rosso anche per lea metano, che per il secondo mese consecutivo accusano una perdita superiore al 60%, mentre, come detto, le Gpl salgono dell'1,3%, per un totale di 12.430 immatricolazioni. Passando alle vetture ...

