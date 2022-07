Mensa scolastica a Cerveteri, iscrizioni aperte: tariffe invariate rispetto allo scorso anno (Di giovedì 7 luglio 2022) Cerveteri – Il Comune di Cerveteri rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022 – 2023. Le iscrizioni sono esclusivamente online sul portale https://Cerveteri.servizipa.online con due tipi di modalità. Per i vecchi iscritti la conferma dell’iscrizione avverrà d’ufficio. Gli utenti riceveranno direttamente una e-mail di conferma per l’anno scolastico 2022/2023. I nuovi iscritti invece, dovranno procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che riceveranno tramite e-mail. Le tariffe del servizio di refezione scolastica ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022)– Il Comune dirende noto che sonoleal servizio di refezioneper l’scolastico 2022 – 2023. Lesono esclusivamente online sul portale https://.servizipa.online con due tipi di modalità. Per i vecchi iscritti la conferma dell’iscrizione avverrà d’ufficio. Gli utenti riceverdirettamente una e-mail di conferma per l’scolastico 2022/2023. I nuovi iscritti invece, dovrprocedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che ricevertramite e-mail. Ledel servizio di refezione...

Pubblicità

Nel_Houlox : @giorgio_gori il 90% la cittadinanza non la vuole,perché tanto ha comunque gli stessi diritti di un Italiano, e anz… - Terzobinarioit : Mensa scolastica Cerveteri, iscrizioni aperte: tariffe invariate rispetto all'anno scorso - 100cellae : Cerveteri. Mensa scolastica, iscrizioni aperte: tariffe invariate rispetto allo scorso anno - vinnix63 : RT @Giusepp60921070: @noventano Gli altri sono quelli che vanno nei ristoranti stellati, girano in SUV e fanno vacanze da sogno. Ah dimenti… - Giusepp60921070 : @noventano Gli altri sono quelli che vanno nei ristoranti stellati, girano in SUV e fanno vacanze da sogno. Ah dime… -