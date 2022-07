Melanoma, come evitare il rischio con la corretta esposizione al sole (Di giovedì 7 luglio 2022) Diversi studi scientifici moderni confermano il legame esistente tra esposizione non protetta ai raggi solari e rischio di Melanoma e che il rischio è maggiore se le scottature sono avvenute durante l’infanzia. Inoltre, il pericolo aumenta con il numero di scottature avvenute nel corso della vita. esposizione al sole: come proteggersi Ed è proprio per mettere in luce i rischi legati a questa tematica così sottovalutata che nasce l’impegno di NIVEA SUN – storico Brand del Gruppo Beiersdorf, che da sempre si prende cura della pelle di milioni di consumatori in tutto il mondo attraverso prodotti di qualità e dalle formulazioni certificate e sicure – e Croce Rossa Italiana: partner d’eccellenza con cui, ancora una volta, l’Azienda ha scelto di collaborare per dare il via ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022) Diversi studi scientifici moderni confermano il legame esistente tranon protetta ai raggi solari edie che ilè maggiore se le scottature sono avvenute durante l’infanzia. Inoltre, il pericolo aumenta con il numero di scottature avvenute nel corso della vita.alproteggersi Ed è proprio per mettere in luce i rischi legati a questa tematica così sottovalutata che nasce l’impegno di NIVEA SUN – storico Brand del Gruppo Beiersdorf, che da sempre si prende cura della pelle di milioni di consumatori in tutto il mondo attraverso prodotti di qualità e dalle formulazioni certificate e sicure – e Croce Rossa Italiana: partner d’eccellenza con cui, ancora una volta, l’Azienda ha scelto di collaborare per dare il via ...

