Medicina: morto Maurizio De Martino, professore emerito di pediatria generale (Di giovedì 7 luglio 2022) FIRENZE - Se n'è andato a soli 73 anni Maurizio De Martino, professore emerito di pediatria generale e specialistica. L'annuncio della morte è stato dato dall'Università di Firenze. Nato a Firenze nel 1949, De Martino ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo fiorentino dove ha iniziato la carriera accademica nel 1994 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) FIRENZE - Se n'è andato a soli 73 anniDedie specialistica. L'annuncio della morte è stato dato dall'Università di Firenze. Nato a Firenze nel 1949, Deha conseguito la laurea ine Chirurgia presso l'Ateneo fiorentino dove ha iniziato la carriera accademica nel 1994 L'articolo proviene da Firenze Post.

