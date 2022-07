Mattarella: "Torna l'imperialismo condannato dalla Storia. La guerra accentua nuove migrazioni" (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Solo accordi multilaterali, "canali formali" e più aiuti possono arrestare alla fonte il problema delle migrazioni irregolari, che non si può risolvere bloccando le navi di profughi ormai partite. Sergio Mattarella si rivolge all'Assemblea nazionale dello Zambia, Paese dalle solide radici democratiche che ha votato a favore dell'espulsione della Russia dal Consiglio di sicurezza Onu dopo l'invasione dell'Ucraina, e fa notare che le ripercussioni della guerra, come quelle della pandemia, ricadranno sull'Europa ma anche sull'intero continente africano. I problemi non sono mancati in questi ultimi anni: ci sono la sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici, ci sono "il principio di pari dignità tra Stati" e l'aumento dei prezzi energetici. Durante la pandemia da covid si sono toccati con mano "i limiti di un'economia globale ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Solo accordi multilaterali, "canali formali" e più aiuti possono arrestare alla fonte il problema delleirregolari, che non si può risolvere bloccando le navi di profughi ormai partite. Sergiosi rivolge all'Assemblea nazionale dello Zambia, Paese dalle solide radici democratiche che ha votato a favore dell'espulsione della Russia dal Consiglio di sicurezza Onu dopo l'invasione dell'Ucraina, e fa notare che le ripercussioni della, come quelle della pandemia, ricadranno sull'Europa ma anche sull'intero continente africano. I problemi non sono mancati in questi ultimi anni: ci sono la sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici, ci sono "il principio di pari dignità tra Stati" e l'aumento dei prezzi energetici. Durante la pandemia da covid si sono toccati con mano "i limiti di un'economia globale ...

