Massimiliano Rosolino, la foto sotto la Marmolada fa discutere: cos’è successo (Di giovedì 7 luglio 2022) Bufera su Massimiliano Rosolino: l’ex nuotatore, nonché ex inviato de “L’Isola dei Famosi”, ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto molto discutere. Rosolino ha infatti pubblicato uno scatto sorridente con alle spalle la Marmolada, luogo in cui qualche giorno fa si è consumata un’autentica tragedia. La foto non è stata apprezzata dagli utenti del web, che hanno criticato aspramente l’ex nuotatore. (Continua dopo la foto…) Chi è Massimiliano Rosolino Massimiliano Rosolino è un ex nuotatore campione olimpico e mondiale nei 200 metri misti. Ha vinto l’oro olimpico a Sydney nel 2001. Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia tra Giochi ... Leggi su tvzap (Di giovedì 7 luglio 2022) Bufera su: l’ex nuotatore, nonché ex inviato de “L’Isola dei Famosi”, ha pubblicato unasu Instagram che ha fatto moltoha infatti pubblicato uno scatto sorridente con alle spalle la, luogo in cui qualche giorno fa si è consumata un’autentica tragedia. Lanon è stata apprezzata dagli utenti del web, che hanno criticato aspramente l’ex nuotatore. (Continua dopo la…) Chi èè un ex nuotatore campione olimpico e mondiale nei 200 metri misti. Ha vinto l’oro olimpico a Sydney nel 2001. Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia tra Giochi ...

Pubblicità

SoniaOranges : Rosolino e la foto con la Marmolada: «Non lo rifarei e chiedo scusa, ma che ipocrisia...» - telodogratis : Massimiliano Rosolino sorridente sotto la Marmolada: la foto scatena gli insulti, lui replica - GalantoMassimo : Mara Venier, Massimiliano Rosolino e Bruno Barbieri, la gaffe social (tra siccità e Marmolada) per i personaggi tv… - francesco801004 : Rosolino e la foto con la Marmolada: «Non lo rifarei e chiedo scusa, ma che ipocrisia...» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Lungi da me l’idea di offendere o di ferire qualcuno: non mi sento un criminale. Ma di sicuro nel futuro starò più attento»… -