“Marx può aspettare” il film autoanalisi della famiglia Bellocchio

Era tempo che inseguivo il film di Marco Bellocchio "Marx può aspettare" che era passato per Cannes nel 2021 e che ora si può trovare on demand su molte piattaforme tipo Amazon Prime Video. Nel dicembre del 2016 la famiglia Bellocchio si trova ad una cena familiare a Piacenza e lì iniziano le riprese di quello che è un docufilm fatto delle testimonianze dei fratelli del regista, con filmati e foto familiari e con inserzioni per la grande storia di riflessi tratti dalla Cineteca di Bologna. Il film è incentrato su un nervo scoperto della famiglia Bellocchio: la morte di Camillo – gemello del regista Marco – che si suicidò a fine dicembre del 1968 dopo una vita passata a trovare il suo ...

