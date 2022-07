Marmolada | Tania Cagnotto | ' Serve rispetto e attenzione per la natura' - Sport - lanazione it

Pubblicità

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #cagnotto #marmolada #tuffi2022 Tania, Corvara e il futuro azzurro: Tania Cagnot… -

il Dolomiti

Lo ha dettoCognotto , ex tuffatrice italiana, a margine del premio internazionale Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino , riguardo alla tragedia della. Per la Cagnotto "bisogna ...A margine del premio 'Fair play - Menarini' a Castiglion Fiorentino (Arezzo), l'ex tuffatriceCagnotto ha parlato della tragedia avvenuto sulla. Ecco le sue parole: 'Domenica scorsa ero proprio a Corvara per la maratona delle Dolomiti e quel che è accaduto è stato veramente uno ... Ines Cologna ved. Marchetti Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana, a margine del premio internazionale Fair Play Menarini a Castiglion Fiorentino (Arezzo), ha parlato della tragedia della Marmolada. "Quel giorno ero ...Castiglion Fiorentino (Arezzo), 7 luglio 2022 - Quel giorno «ero proprio a Corvara per la Maratona delle Dolomiti è stato veramente uno shock anche perché sentendo gli esperti era una ferrata tranquil ...