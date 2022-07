Marialaura De Vitis e l’anoressia | «Pesavo 45 chili | ora ne sono uscita ma gli insulti ricevuti sono come calci e pugni»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 7 luglio 2022) «Quest’isola ha creato molti infortuni e disagi, ma devo dire che io sto bene,fortunata» spiega in un’intervista a Fanpage, mostrando solo qualche segno di «mosquito» sulla pelle. Il timore di poter ricadere nel vortice delsi è rivelato per fortuna infondato: «Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale, ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho sofferto troppo la fame, perché mangiavo la mia porzione di riso, il cocco, il cibo che vincevamo con la prova ricompensa. Non ho avuto pensieri malati o legati al, anche perché neda tempo». L’ex naufraga parla poi della sua malattia: «Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo ...