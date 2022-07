Marialaura De Vitis continua la sua battaglia contro il body shaming | “Rischiavo la vita ma pensavo di essere bellissima”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Avevo paura di fare L’Isola, maanche diabbastanza forte per farcela” senza troppi giri di parole,Desi racconta nella sua intervista per Fanpage e spiega perchè alla fine, nonostante tutto, ha deciso di partecipare. La vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione, aveva già raccontato nel corso del programma di Italia 1, la sua storia. Una storia di cadute, momenti difficili ma anche di un passo importante verso la rinascita. E infatti spiega: ” Devo dire che la testa di una persona malata di anoressia, funziona in modo diverso rispetto alle dinamiche dell’isola. Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale, ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho sofferto troppo la ...