Maria Laura De Vitis racconta la sua anoressia: “Pesavo 45 chili” (Di giovedì 7 luglio 2022) La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha sofferto di disturbi alimentari: il suo passato la spinge ad aiutare le ragazze che vivono la sua stessa situazione e invitarle a non mollare. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 7 luglio 2022) La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha sofferto di disturbi alimentari: il suo passato la spinge ad aiutare le ragazze che vivono la sua stessa situazione e invitarle a non mollare. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

_maria_laura_v : @italskipper Non so se mi piace, è funzionale, ho sviluppato meccanismi di rimozione efficientissimi, tendo a cance… - VidalSebastia : @_maria_laura_v Buona strategia - _maria_laura_v : @DgSilvia Ma veramente? ?? - italskipper : @_maria_laura_v Di solito si tende a rimuovere i brutti ricordi o, almeno, a esiliarli in un'area remota della nost… - _maria_laura_v : @MrVektriol L'unico Pau, l'unico possibile. -