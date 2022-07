(Di giovedì 7 luglio 2022) La capogruppo di Italia viva: «A settembre o a gennaio cambieranno la legge elettorale. La priorità del governo è spendere i soldi europei, Draghi non perda tempo con Conte»

Pubblicità

milfland__ : Maria Elena Boschi - liviero_maria : RT @g_giuseppina: Elena Mancini 2014 governo Renzi creò una struttura chiamata'Italia Sicura's.occupava di Ambiente,Risorse Idriche e altro… - oktennis : Una già campionessa a #Wimbledon e tre debuttati in una semifinale di Slam. Ecco le ultime quattro che si giocheran… - Paola222006421 : Mozione di sfiducia contro Maria Elena Boschi, intervento di Alessandro ... - Maria_TAELandd : @Elena547123604 @BTS_twt Buona giornata Elena?????? -

La Stampa

...00 Rajeev Ram, Joe Salisbury - Matthew Ebden, Max Purcell 14:30 Ons Jabeur - Tatjana15:30 Juan Sebastian Cabal, Robert Farah - Nikola Mektic, Mate Pavic 16:00Rybakina - Simona Halep 17:...SINGOLARE FEMMINILE -Rybakina è la quarta e ultima semifinalista del singolare femminile. La ... numero 2 Wta e terza testa di serie, affronterà la tedesca Tatjana, numero 103 delle ... Maria Elena Boschi: “Dai grillini uno show indecente, così si va verso il proporzionale” Jacopo, Margherita e Maria Elena Ascari, commossi per l’immensa partecipazione, desiderano ringraziare tutti coloro che hanno espresso il cordoglio per la scomparsa del loro caro Nonno Gianni e che in ...Eccoci arrivati al penultimo atto del torneo femminile. Esauriti mercoledì i restanti due quarti di finale, è il momento di decidere chi saranno le due finaliste dell’edizione 2022 di Wimbledon. Fra l ...