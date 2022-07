(Di giovedì 7 luglio 2022)ha sviluppato unae completa peraldi(SiC) da 800, che consente miglioramenti in termini di dimensioni, di peso e soprattutto di efficienza, ...

Pubblicità

QN Motori

Al Congresso Internazionale VDI "Dritev" La gamma di inverter è tra le soluzioni chepresso il suo stand alla 22esima edizione del Congresso Internazionale VDI "Dritev", uno dei ...... sviluppando anche tecnologie proprietarieche ci hanno portato a ripensare l'inverter a ... A valle dell'inverter, anche il motogeneratore elettrico siparticolarmente innovativo, le ... Marelli presenta la nuova piattaforma inverter al carburo di silicio da 800 Volt - QN Motori Marelli ha sviluppato una piattaforma nuova e completa per inverter al carburo di silicio (SiC) da 800 Volt, che consente miglioramenti in termini di dimensioni, di peso e soprattutto di efficienza, u ...Capacità di esserci e rispondere quando il mercato chiede: questi sono gli ingredienti per restare sul mercato oggi. Così la pensa Magneti Marelli Parts & Services, che ci ha accolti nel suo stand ad ...