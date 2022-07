Mara Venier al Palazzo Reale SummerFest: “Ho detto no a Strehler e sì a Merola” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande successo per la serata di ieri, mercoledì 6 luglio, organizzata nell’ambito di Palazzo Reale SummerFest, che ha visto protagonista Mara Venier intervistata da Pino Strabioli. Un evento durante il quale la signora delle domeniche italiane si è raccontata, ripercorrendo tanti momenti della sua vita personale e della sua carriera, come il rifiuto del ruolo da protagonista propostole da Giorgio Strehler o l’apertura del suo negozio di abiti vintage a Roma, complice l’amica Gabriella Ferri. Stretto il legame con Napoli, che ha conosciuto con Mario Merola; da quel momento il rapporto con la città e con i suoi personaggi simbolo ha iniziato a consolidarsi: era proprio a Napoli in occasione della vittoria dello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande successo per la serata di ieri, mercoledì 6 luglio, organizzata nell’ambito di, che ha visto protagonistaintervistata da Pino Strabioli. Un evento durante il quale la signora delle domeniche italiane si è raccontata, ripercorrendo tanti momenti della sua vita personale e della sua carriera, come il rifiuto del ruolo da protagonista propostole da Giorgioo l’apertura del suo negozio di abiti vintage a Roma, complice l’amica Gabriella Ferri. Stretto il legame con Napoli, che ha conosciuto con Mario; da quel momento il rapporto con la città e con i suoi personaggi simbolo ha iniziato a consolidarsi: era proprio a Napoli in occasione della vittoria dello ...

