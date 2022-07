Manuela Carriero | torna sui social dopo la rottura con Luciano | il duro sfogo su Instagram

Pubblicità

AngoloDV : Manuela Carriero rompe il silenzio dopo la rottura con Luciano Punzo #temptationsiland #manuela #luciano… - IsaeChia : #TemptationIsland, dopo la rottura con Luciano Punzo lo sfogo social di Manuela Carriero: “Ho scelto di…” -

Non poche polemiche pere Luciano Ponzo dopo Temptation Island . In particolare, oggi lei si lascia andare a un duro sfogo, rivelando di aver preso una decisione proprio per questo motivo. I due hanno ...Luciano Punzo ein crisi dopo Temptation/ "Motivo molto serio" Ora però TVBlog ha lanciato la bomba rivelando che il programma non andrà in onda nemmeno dopo l'estate: "Secondo ...Dopo la rottura con Luciano Punzo, Manuela Carriero ha deciso di rompere il silenzio tramite delle storie Instagram. L’ex partecipante di Temptation Island si è sfogata con i suoi seguaci e ha rivelat ...Un volto noto visto a Temptation Island ha deciso di dare l’addio ufficiale a tutti i suoi canali social. Andiamo a vedere il motivo della scelta. Scelta clamorosa di uno dei volti più noti di sempre ...