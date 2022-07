Maneskin al Circo Massimo, concerto rinviato? Arriva la decisione del Campidoglio, ecco cosa ha detto l’assessore Onorato dopo l’appello dei medici (Di giovedì 7 luglio 2022) “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin al Circo Massimo”, così l’assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato. Il quale ha spiegato: “Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare”. A riportare le dichiarazioni, tra gli altri, anche La Presse, dopo le polemiche di ieri 6 luglio. Tra le pagine di Repubblica alcuni medici si erano infatti espressi sul concerto dei Maneskin a Roma (previsto per il prossimo 9 luglio) definendolo “una follia”, visto l’aumento dei contagi da Covid-19. In tanti, quindi, si erano domandati se il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio deldeial”, cosìai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro. Il quale ha spiegato: “Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare”. A riportare le dichiarazioni, tra gli altri, anche La Presse,le polemiche di ieri 6 luglio. Tra le pagine di Repubblica alcunisi erano infatti espressi suldeia Roma (previsto per il prossimo 9 luglio) definendolo “una follia”, visto l’aumento dei contagi da Covid-19. In tanti, quindi, si erano domandati se il ...

