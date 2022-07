Manchester United, l’ex Rio Ferdinand si schiera con Ronaldo: “Non sa nemmeno l’inno dell’Europa League” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il nome di Cristiano Ronaldo per la seconda estate consecutiva è tra i più caldi della sessione di calciomercato, e nonostante i vari tentativi di chiusura da parte del Manchester United il suo futuro appare sempre più in bilico. Rio Ferdinand, ex colonna dei Red Devils, si schiera dalla parte del portoghese durante l’ultimo episodio del suo podcast: “Certo che Cristiano non è felice. Chiunque voglia vincere partite di calcio o trofei, chiunque sia abituato a vincere e competere in cima alla classifica ogni anno per i titoli più importanti, non sarà felice se la prossima stagione non lo farà. È scontento di non giocare in Champions League, non sa nemmeno come fa l’inno dell’Europa League. Se si dovesse trovare a ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Il nome di Cristianoper la seconda estate consecutiva è tra i più caldi della sessione di calciomercato, e nonostante i vari tentativi di chiusura da parte delil suo futuro appare sempre più in bilico. Rio, ex colonna dei Red Devils, sidalla parte del portoghese durante l’ultimo episodio del suo podcast: “Certo che Cristiano non è felice. Chiunque voglia vincere partite di calcio o trofei, chiunque sia abituato a vincere e competere in cima alla classifica ogni anno per i titoli più importanti, non sarà felice se la prossima stagione non lo farà. È scontento di non giocare in Champions, non sacome fa. Se si dovesse trovare a ...

Pubblicità

footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - DiMarzio : #Calciomercato | @ManUtd, ufficiale l'arrivo di Tyrell #Malacia dal @Feyenoord - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - PagineRomaniste : Il #ManchesterUnited blinda #Ronaldo: 'Non è in vendita' #ASRoma #calciomercato #SkySportUK - sportface2016 : #ManchesterUnited, l'ex Rio #Ferdinand si schiera dalla parte di #CristianoRonaldo: 'Certo che è scontento, non sa… -