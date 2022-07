Manchester United: Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla tournée in Thailandia (Di giovedì 7 luglio 2022) Continua a tenere banco in casa Manchester United il caso Cristiano Ronaldo. Anche oggi il portoghese non si è presentato in allenamento, ufficialmente per problemi familiari, ma il vero motivo sarebbe da riscontrare nel volere la cessione per giocare la Champions League. Ebbene, è ufficiale come il portoghese non prenderà parte alla tournée in Thailandia con i Red Devils, dove gli stessi giocheranno col Liverpool e poi in Australia per affrontare Melbourne Victory e Crystal Palace a Melbourne e l’Aston Villa a Perth il 23 luglio. Quindi verosimilmente Ronaldo resterà lontano dalla squadra almeno fino al 23 luglio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Continua a tenere banco in casail caso. Anche oggi il portoghese non si è presentato in allenamento, ufficialmente per problemi familiari, ma il vero motivo sarebbe da riscontrare nel volere la cessione per giocare la Champions League. Ebbene, è ufficiale come il portoghese nonincon i Red Devils, dove gli stessi giocheranno col Liverpool e poi in Australia per affrontare Melbourne Victory e Crystal Palace a Melbourne e l’Aston Villa a Perth il 23 luglio. Quindi verosimilmenteresterà lontano dsquadra almeno fino al 23 luglio. SportFace.

