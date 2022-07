Mamma Laura, che prima di morire ha lasciato un libro per ogni compleanno del figlio (Di giovedì 7 luglio 2022) Maestra elementare, è stata uccisa in pochi mesi da un tumore raro. Ma, prima di andarsene, ha preparato lettere, video e regali per il suo piccolo Tommaso Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Maestra elementare, è stata uccisa in pochi mesi da un tumore raro. Ma,di andarsene, ha preparato lettere, video e regali per il suo piccolo Tommaso

Pubblicità

infoitinterno : Firenze, lascia al figlio un libro per ogni futuro compleanno: l’ultimo atto d’amore di mamma Laura - WrightFloren : @laura_ceruti Ogni scarrafone è bell ‘a mamma soja … - lacittanews : Un libro per il piccolo Tommaso, ad ogni compleanno, fino a quando sarà grande. È il regalo che la 37enne Laura Lon… - MelekKirazHK : @lauramilla2021 Laura mamma miaaa, quando sono anziani così il panico non te lo toglie nessuno?????? - infoitinterno : Laura Lonzi, la mamma morta di tumore che lascia un libro al figlio per ogni compleanno -