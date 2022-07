Maltempo su Todi | incontri rimandati a venerdì

Pubblicità

FIT

...8 luglio il sole tornerà a splendere sul Tennis Club1971 ed i protagonisti della rassegna torneranno in campo già alle ore 11.00, proprio con la ripresa dei match interrotti dal. A ...Grosso incendio a Massa Martana, ma vigili del fuoco in azione anche per colpa dela Perugia, Città di Castello e al Trasimeno Ennesima giornata impegnativa per i vigili del ...squadra di, ... Todi: obiettivo quarti per Gigante e Maestrelli Tempesta a Todi, cancellati tutti gli incontri in programma giovedì 7 luglio agli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. La giornata, iniziata regolarmente con le sfide del C ...