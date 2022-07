Malattie rare | pneumologo Poletti | “Per pazienti con sclerodermia importante riabilitazione generale”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per migliola cosiddetta presa in carico del paziente concon il coinvolgimento polmonare serve che i centri che si occupano di questeabbiano un alto volume di attività, cioè ne vedano tanti e siano parte della comunità scientifica internazionale. Laper mantenere più a lungo possibile la funzionalità del corpo umano. E’la, che non comprende soltanto larespiratoria”. L'articolo proviene da Italia Sera.

... diagnosi precoce e percorsi ospedale - territorio, reti virtuose e partnership tra medici, pazienti, istituzioni e aziende: l'approccio allesta cambiando molto negli ultimi anni, con ...Il reumatologo - parlando a margine della conferenza stampa ': il valore della multidisciplinarietà per la diagnosi precoce della fibrosi polmonare nelle persone con sclerosi sistemica', ...(Adnkronos) – L’approccio alle malattie rare è in continua evoluzione negli ultimi anni, ma c’è ancora tanto da lavorare, come nel caso della sclerosi sistemica o sclerodermia. È quanto emerso in occa ...In Italia manca ancora una gestione omogenea della sclerosi sistemica: deputata Bologna ha presentato un'interrogazione parlamentare sull’importanza della multidisciplinarietà ...