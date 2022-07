Mala movida da Civitavecchia a Nettuno: nel weekend controlli interforze su tutto il litorale (Di giovedì 7 luglio 2022) Seguendo le indicazioni ricevute in Prefettura, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, relative anche al controllo del cosiddetto fenomeno della movida, la Questura ha predisposto per il weekend una serie di controlli interforze, ad ampio raggio, che hanno interessato le zone del centro e del litorale romano, anche in vista dell’inizio della stagione estiva. Nelle zone centrali dei Comuni di Anzio e Nettuno i risultati conseguiti al termine dell’attività effettuata dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Angela Spada, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, hanno visto 64 persone controllate, di cui 5 con precedenti di polizia, 38 veicoli e 8 esercizi commerciali attenzionati. Sono state elevate 2 sanzioni amministrative per vendita di alcolici a minori ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Seguendo le indicazioni ricevute in Prefettura, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, relative anche al controllo del cosiddetto fenomeno della, la Questura ha predisposto per iluna serie di, ad ampio raggio, che hanno interessato le zone del centro e delromano, anche in vista dell’inizio della stagione estiva. Nelle zone centrali dei Comuni di Anzio ei risultati conseguiti al termine dell’attività effettuata dagli agenti del commissariato di zona, diretto da Angela Spada, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, hanno visto 64 persone controllate, di cui 5 con precedenti di polizia, 38 veicoli e 8 esercizi commerciali attenzionati. Sono state elevate 2 sanzioni amministrative per vendita di alcolici a minori ...

Pubblicità

TeleOccidente : Mala movida tra Isola e Capaci, controlli dei carabinieri : il questore chiude per 30 gg un locale -… - QdSit : Aveva trasformato un'area del suo locale a Isola delle Femmine, nel Palermitano, in un luogo dove centinaia di raga… - ilSaronno : Cesano Maderno, controlli straordinari contro la mala movida - BarbareschiGio : RT @VoltItalia: #VoltAG: 'Quando c'è davvero da affrontare i tempi non ci siamo mai. Vorrei darvi due immagini per spiegare: criminalizziam… - VoltItalia : #VoltAG: 'Quando c'è davvero da affrontare i tempi non ci siamo mai. Vorrei darvi due immagini per spiegare: crimin… -