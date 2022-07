Mahmood ha fatto il botto di ricavi e utili: quanto ha guadagnato il cantante (Di giovedì 7 luglio 2022) Primo bilancio col botto per Alessandro Mahmoud, in arte «Mahmood» che oggi inizia il suo tour a Roma. Il cantante, infatti, ha costituito a fine del 2020 la Milotic srl di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico. Qualche settimana fa a Milano i due soci hanno approvato il bilancio 2021 chiuso con un utile di 246mila euro tutto riportato a nuovo, a fronte di ricavi per 664mila euro. La società vanta crediti verso clienti per oltre mezzo milione, ha 56mila euro di liquidità e debiti per 147mila euro, in gran parte verso l'erario. Scomponendo i ricavi 564mila euro sono stai realizzati in Italia, 20mila euro in Europa e il resto altrove. A proposito dei crediti verso i clienti la nota integrativa precisa che i tempi medi di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Primo bilancio colper Alessandro Mahmoud, in arte «» che oggi inizia il suo tour a Roma. Il, infatti, ha costituito a fine del 2020 la Milotic srl di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico. Qualche settimana fa a Milano i due soci hanno approvato il bilancio 2021 chiuso con un utile di 246mila euro tutto riportato a nuovo, a fronte diper 664mila euro. La società vanta crediti verso clienti per oltre mezzo milione, ha 56mila euro di liquidità e debiti per 147mila euro, in gran parte verso l'erario. Scomponendo i564mila euro sono stai realizzati in Italia, 20mila euro in Europa e il resto altrove. A proposito dei crediti verso i clienti la nota integrativa precisa che i tempi medi di ...

