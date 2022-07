Maestra porta gli alunni al comizio di Conte Boschi presenta interrogazione al ministro Bianchi | “Sconcertante | mai successo”

Pubblicità

orizzontescuola : Maestra porta gli alunni al comizio di Conte. Boschi presenta interrogazione al ministro Bianchi: “Sconcertante, ma… - condaghe : RT @giornali_it: M5S, maestra grillina porta alunni a comizio Conte, la denuncia di Italia Viva #7luglio #QuotidianiNazionali #LiberoQuotid… - giornali_it : M5S, maestra grillina porta alunni a comizio Conte, la denuncia di Italia Viva #7luglio #QuotidianiNazionali… - zazoomblog : M5S maestra grillina porta alunni a comizio Conte la denuncia di Italia Viva - #maestra #grillina #porta #alunni - telodogratis : M5S, maestra grillina porta alunni a comizio Conte, la denuncia di Italia Viva -

Adnkronos

Unadi Canosai suoi alunni al comizio di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco e dei candidati 5Stelle alle ultime amministrative. E scoppia la polemica politica. È accaduto a ...Al centro della faccenda infatti ci sarebbe unaelementare che avrebbe accompagnato, in orario scolastico, gli alunni ad un'iniziativa elettorale con Giuseppe Conte. M5S, maestra grillina porta alunni a comizio Conte, la denuncia di Italia Viva Interpellanza al ministro dell'Istruzione. Boschi, prima firmataria: 'Vicenda sconcertante, sia fatta chiarezza e siano mandati gli ispettori per ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Nella storia della Repubblica non si è mai visto che una scolaresca venisse portata a un comizio elettorale e, a quanto emerge, senza l autorizzazione dei ...