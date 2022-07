Pubblicità

FirenzePost : Macedonia: adesione alla Ue, proteste e scontri con la polizia, il popolo è contrario - aleLand03 : RT @Ecatetriformis: Nessuna trattativa con i fascisti!' — I macedoni protestano contro l'adesione all'UE. manifestazioni si sono svolte ne… - SilviaCostaEU : RT @BarBalcani: Mentre il governo Kovacevski è sotto pressione su più fronti, il presidente del Consiglio UE @CharlesMichel è volato a Skop… - Ecatetriformis : Nessuna trattativa con i fascisti!' — I macedoni protestano contro l'adesione all'UE. manifestazioni si sono svolt… - davcarretta : @FabioPrescious Inserire nei negoziati per l’adesione le richieste della Bulgaria nel contenzioso bilaterale con la Macedonia del Nord. -

Quarantasette poliziotti feriti, di cui 11 riportano lesioni gravi; danni in città. È il resoconto della quarta giornata di proteste a Skopje, capitale delladel Nord, dove i manifestanti hanno cercato di entrare nell'edificio del parlamento nazionale. La causa del malcontento è la cosiddetta proposta francese per l'inizio dei negoziati con l'Ue ...Il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, è volato a Skopje per spingere la proposta francese aggiornata sullo stallo Bulgaria -del ...I manifestanti chiedono alle autorità governative della Macedonia del Nord di respingere la proposta dell'Unione europea, nota come proposta francese, per l'avvio dei negoziati di adesione ...La decisione del Consiglio europeo di concedere all'Ucraina lo status di candidato all'Ue rappresenta per il governo di Kiev una boccata di ossigeno in un ...