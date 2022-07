M5S | Scalfarotto | ‘Conte? dimostra inconsistenza politica giorno dopo giorno’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Non si possono fare paragoni: Draghi non è Conte, il governo di oggi è la foto del treno che va a Kyiv, con l’Italia tra i paesi guida dell’Europa. Mario Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese, è abituato a trattare da pari a pari con i leader del mondo”. Così il sottosegretario all’interno Ivana Sky Start su Skytg24.“Nè destabilizzare questo governo non può essere paragonato alla crisi che noi provocammo del governo Conte: in quell’occasione spiegai direttamente in aula all’ex Presidente del Consiglio che il suo governo, nato in tempi ordinari, non era all’altezza dei tempi straordinari che stavamo vivendo”. “A Conte, un uomo senza alcuna esperienza di vita pubblica, fu messo il nostro Paese in mano: non so davvero come sia potuto accadere. Una grande responsabilità di Salvini e Di Maio, ...