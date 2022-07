M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividiamo il testo” (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle voterà la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato, invece, bisognerà capire se nel frattempo il governo di Mario Draghi darà qualche segnale di apertura. Dopo l’incontro di ieri con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte ha annunciato che il M5s non uscirà dal governo, almeno per il momento. “Ok la fiducia al Governo, vogliamo collaborare: Voteremo la fiducia alla Camera, al Senato Vedremo”, ha detto l’ex premier a margine dell’evento Verso un’Italia ecodigital a Palazzo Brancaccio. Che ieri aveva presentato una lista di richieste e condizioni al suo successore. “La comunità a gran voce mi chiede di portare il M5s ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle voterà laal. Al, invece, bisognerà capire se nel frattempo il governo di Mario Draghi darà qualche segnale di apertura. Dopo l’incontro di ieri con il presidente del consiglio, Giuseppeha annunciato che il M5s non uscirà dal governo, almeno per il momento. “Ok laal Governo, vogliamo collaborare:la, al”, ha detto l’ex premier a margine dell’evento Verso un’Italia ecodigital a Palazzo Brancaccio. Che ieri aveva presentato una lista di richieste e condizioni al suo successore. “La comunità a gran voce mi chiede di portare il M5s ...

