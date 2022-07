M5s: Calenda, 'sono un pericolo per il Paese' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "I 5 stelle sono un pericolo per la sicurezza di questo Paese. Accarezzano la pancia a difetti culturali che il Paese ha sempre avuto e lo portano verso la strada dell'irresponsabilità che può determinare una deriva venezuelana del Paese". Lo ha detto Carlo Calenda presentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei. Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "I 5 stelleunper la sicurezza di questo. Accarezzano la pancia a difetti culturali che ilha sempre avuto e lo portano verso la strada dell'irresponsabilità che può determinare una deriva venezuelana del". Lo ha detto Carlopresentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei.

Pubblicità

AndreaMarcucci : Conte non potrà tirare a campare per sempre. Consiglio a Letta di parlare per tempo con Sala, Renzi, Calenda, Gori,… - TV7Benevento : **Elezioni: Calenda, 'M5s e FdI devono essere esclusi da prossime coalizioni di governo'** -… - CreDelacruz : RT @Franz215072382: La Azzolina a #Omnibus che parla di responsabilità, critica le richieste del M5S di Conte e vuole trovare soluzioni per… - Tangotredici : @CarloCalenda Quindi,chi intercetta i disagi degli Italiani non deve candidarsi? altrimenti chi governa perde conse… - Marc_OTSS : RT @Franz215072382: La Azzolina a #Omnibus che parla di responsabilità, critica le richieste del M5S di Conte e vuole trovare soluzioni per… -