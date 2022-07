Lutto per Paolo Belli, perdita drammatica: addio a Pierina (Di giovedì 7 luglio 2022) Paolo Belli è stato raggiunto da una notizia devastante. L’artista ha visto la scomparsa di sua mamma Pierina Rivi. Il celebre artista Paolo Belli ha visto la scomparsa di sua mamma Pierina Rivi. La donna è morta all’età di 81 anni ed era stata ricoverata dopo che le sue condizioni erano peggiorate. I funerali si svolgeranno giovedì 7 luglio alle 11:30. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di giovedì 7 luglio 2022)è stato raggiunto da una notizia devastante. L’artista ha visto la scomparsa di sua mammaRivi. Il celebre artistaha visto la scomparsa di sua mammaRivi. La donna è morta all’età di 81 anni ed era stata ricoverata dopo che le sue condizioni erano peggiorate. I funerali si svolgeranno giovedì 7 luglio alle 11:30. Adobe StockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

